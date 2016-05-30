Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и вечером местами вероятны дожди. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-19, днем 22-27 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 25-27 градусов тепла.

31 мая в районах Азербайджана вечером и ночью местами вероятны грозы и дожди, в некоторых районах интенсивные. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью 9-14, днем 16-21 градус тепла.