Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 26 июля местами на полуострове вероятны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24°, днем 27-32°, в Баку ночью 21-23°, днем 27-31° тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами вероятны грозы, временами дожди. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 28-33°, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.

Атмосферное давление - 755 мм.рт.ст. Относительная влажность составит 70-80%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 21-22°, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 22-23°, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 24-25° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 26-27 июля слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове, а также близкая к климатической норме температура будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.