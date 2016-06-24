Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 25 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром и вечером местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 29-34 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 30-32 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана вечером и ночью в некоторых местах ожидаются грозы и дожди, местами ливневого характера, возможен град. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 21-26 градусов тепла.