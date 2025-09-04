Завтра в Азербайджане ожидается дождь

Завтра в некоторых регионах Азербайджана ожидаются дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем местами возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем ​​- 28-31° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 40-45%.

В большинстве регионов Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако в некоторых районах с полудня временами ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, град, ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 12-17°, днем - 18-23° тепла.