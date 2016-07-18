 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Завтра в Азербайджане ожидается до 40 градусов тепла

    19 июля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, без осадков

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 19 июля в столице и на полуострове будет преобладать южный ветер. 

    Ночью температура воздуха составит 22-27°, днем 34-39° тепла. 

    В Баку ночью ожидается 24-26°, днем 36-38° тепла. 

    Атмосферное давление будет ниже нормы - 752 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 65-75 %, днем - 30-40%. 

    В районах Азербайджана без осадков. Будет преобладать восточный ветер. 

    Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем - 37-40°, местами 43° тепла. 

    В горах ночью ожидается 16-21°, днем 28-33° тепла. 

    Согласно медико-метеорологическому прогнозу, преобладание 19 июля слабого ветра на фоне прогнозируемой аномальной жары в Баку и на Абшеронском полуострове будет неблагоприятно для большинства населения. Людям не рекомендуется долгое время находиться под палящим солнцем.  

    Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 21-22°, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 23-24°, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово – 25-26° тепла. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi