    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Завтра в Азербайджане ожидается до 35° тепла

    Экология
    • 01 сентября, 2025
    • 12:29
    Завтра в Азербайджане ожидается до 35° тепла

    Завтра в Азербайджане температура воздуха прогреется до 35°.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается преимущественно без осадков, северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 755 мм рт.ст.,  относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 35-40% днем.

    В регионах Азербайджана погода также ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах будет туман. Подует умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - ​​34-39° тепла, в горах ночью - 13-18° тепла, днем ​​- 20-25° тепла.

    погода   Азербайджан   Баку   Абшерон   прогноз  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Sabah 35 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    13:12

    Вертолет пропал в Индонезии, на борту находились 8 человек

    Другие страны
    13:11

    Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 800 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    13:05

    Правительство Италии назвало "необоснованной" критику Франции о налоговой политике Рима

    Другие страны
    13:04
    Фото

    Азербайджанские паралимпийские стрелки завоевали 2 лицензии на чемпионат мира

    Индивидуальные
    13:02

    Эрдоган назвал переговоры в Стамбуле вкладом в урегулирование конфликта между РФ и Украиной

    Другие страны
    13:01

    Лидеры Азербайджана и Армении договорились продолжить контакты

    Внешняя политика
    12:52

    Эрдоган на встрече с Путиным выразил надежду на прочный мир между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    12:49

    Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

    Внешняя политика
    12:46

    Минсельхоз начинает прием заявок на конкурс по сельхозземелям в Ходжавенде, Ходжалы и Лачыне

    АПК
    Лента новостей