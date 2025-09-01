Завтра в Азербайджане ожидается до 35° тепла

Завтра в Азербайджане температура воздуха прогреется до 35°.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается преимущественно без осадков, северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 755 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 35-40% днем.

В регионах Азербайджана погода также ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах будет туман. Подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - ​​34-39° тепла, в горах ночью - 13-18° тепла, днем ​​- 20-25° тепла.