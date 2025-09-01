    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Sabah 35 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 01 sentyabr, 2025
    • 12:11
    Sabah 35 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Azərbaycanda sentyabrın 2-də 35 dərəcə isti gözlənilir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi səhər cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 70-75 %, gündüz 35-40 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 34-39, dağlarda gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.

    isti   hava   Azərbaycan   Havanın temperaturu  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Завтра в Азербайджане ожидается до 35° тепла

    Son xəbərlər

    13:12

    Ərdoğan İstanbul danışıqları haqqında: Bu, Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişənin həllinə töhfədir

    Digər ölkələr
    13:12

    Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib

    Hadisə
    13:09

    Ermənistan ADB-dən 45,3 milyon avro kredit cəlb edəcək

    Region
    13:03

    Azərbaycanda sənaye zonalarında məhsul istehsalı son 10 ildə 63 dəfədən çox artıb

    Sənaye
    12:59

    Rusiya və Türkiyə "Akkuyu" AES-lə bağlı mühüm uğur əldə edib

    Digər ölkələr
    12:56

    Ərdoğan: Qafqazda sabitlik Türkiyə və Rusiyanın maraqlarına cavab verir

    Xarici siyasət
    12:53

    "Bakı Kart" nizamnamə kapitalını bir qədər də azaldır

    Maliyyə
    12:50

    Rusiya Baş nazirinin müavini: Azərbaycanla münasibətlərin yaxşılaşdırılması üçün işləyirik

    Region
    12:50

    TAP-ın kommersiya istismarı dövründə İtaliyaya 42 milyard kubmetrə yaxın qaz tədarük edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti