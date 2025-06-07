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Завтра в Азербайджане ожидается до 33° тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 33° тепла 8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
7 июня 2025 г. 12:39
Завтра в Азербайджане ожидается до 33° тепла

8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 7 на 8 июня и утром 8 июня в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21, днем ​​- 26-31° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75, днем - ​​40-50%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых горных районах местами не исключаются кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается слабый туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днем ​​- 28-33° тепла, в горах ночью - 5-10, днем - ​​15-20° тепла.

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