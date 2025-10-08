Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Завтра в Азербайджане ожидается до 28 градусов тепла

    Экология
    • 08 октября, 2025
    • 12:31
    9 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Однако утром в некоторых частях полуострова возможны слабый туман и небольшая изморось. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 17-19, днем - 21-26° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85%, днем 55-60%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах возможна небольшая изморось, местами не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 23-28° тепла, в горах ночью 8-13, днем - 15-20° тепла.

