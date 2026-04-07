    Завтра в Азербайджане ожидается до 23° тепла

    В Баку и на Абшеронском полуострове 8 апреля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Будет преобладать юго-западный ветер, который днем сменится временами усиливающимся северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 10-12, днем - 15-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-80, днем - 60-70%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные осадки, грозы, град, в горных райнах - снег. В отдельных местах прогнозируется туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 9-12, днем - 18-23° тепла, в горах ночью 3-8, днем - 13-18° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
