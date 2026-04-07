    В Турции стартовали учения Anatolian Phoenix-2026 с участием азербайджанских военных

    Армия
    07 апреля, 2026
    18:56
    В Турции стартовали учения Anatolian Phoenix-2026 с участием азербайджанских военных

    В Конье начались международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2026 ("Анатолийский Феникс-2026").

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, целью учений является развитие навыков по повышению взаимодействия и оперативной совместимости между поисково-спасательными силами различных стран, совершенствованию механизмов управления, повышению уровня профподготовки личного состава, поиску и спасению членов экипажа в аварийных ситуациях, эффективному проведению спасательных операций на воде и на суше, а также в условиях сложного рельефа, безопасной эвакуации пилотов, обеспечению воздушной поддержки и совершенствованию деятельности авианаводчиков.

    Отметим, что в международных учениях, которые продлятся до 17 апреля, нашу страну представляют пилоты Военно-воздушных сил Азербайджана, специалисты парашютно-десантной и поисково-спасательной служб, авианаводчики, технический персонал.

    Министерство обороны Азербайджана Anatolian Phoenix
    Türkiyədə keçirilən beynəlxalq hərbi təlimdə Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri təmsil olunur

