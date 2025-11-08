Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Завтра в Азербайджане ожидается до 23 градусов тепла

    Экология
    • 08 ноября, 2025
    • 12:33
    9 ноября в Баку ожидается до 20, в регионах - до 23 градусов тепла.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман. Будет преобладать юго-западный ветер, который утром сменится северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 9-13, днем - 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-13, днем - 18-23, в горах ночью 1-5, днем - 8-13 градусов тепла.

    прогноз погоды служба гидрометеорологии
    Bazar günü 23 dərəcə isti olacaq

