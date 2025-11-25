Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Завтра в Азербайджане ожидается до 20° тепла

    Экология
    • 25 ноября, 2025
    • 12:48
    26 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 10-13, днем ​​- 15-18° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - ​​65-70%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - ​​15-20, в горах ночью - 2-7, днем - ​​13-18° тепла.

