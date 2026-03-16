Демирчи: Проведение WUF13 в Баку подтверждает градостроительный опыт Азербайджана

Проведение 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку является демонстрирует градостроительный опыт Азербайджана в глобальном масштабе.

Об этом турецкому бюро Report сообщил турецкий эксперт, председатель Союза инженеров и архитекторов тюркского мира (TDMMB) Ильяс Демирчи.

По его словам, проведение форума в Баку стало результатом последовательной политики страны в сфере градостроительства в последние годы.

Оценивая преимущества, которые WUF13 принесет Баку, эксперт отметил, что, поскольку данный форум является одним из престижнейших в сфере урбанизма, организуемый под эгидой ООН, он повысит международную узнаваемость города, даст возможность установления прямых контактов с международными инвесторами, откроет новые двери для проектов реконструкции и инфраструктуры.

Демирчи подчеркнул, что восстановление Карабаха, стратегическое значение Нахчывана, модернизация Баку и развитие транспортных коридоров придают градостроительной политике Азербайджана не только национальное, но и геостратегическое значение.