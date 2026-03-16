    Демирчи: Проведение WUF13 в Баку подтверждает градостроительный опыт Азербайджана

    Проведение 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку является демонстрирует градостроительный опыт Азербайджана в глобальном масштабе.

    Об этом турецкому бюро Report сообщил турецкий эксперт, председатель Союза инженеров и архитекторов тюркского мира (TDMMB) Ильяс Демирчи.

    По его словам, проведение форума в Баку стало результатом последовательной политики страны в сфере градостроительства в последние годы.

    Оценивая преимущества, которые WUF13 принесет Баку, эксперт отметил, что, поскольку данный форум является одним из престижнейших в сфере урбанизма, организуемый под эгидой ООН, он повысит международную узнаваемость города, даст возможность установления прямых контактов с международными инвесторами, откроет новые двери для проектов реконструкции и инфраструктуры.

    Демирчи подчеркнул, что восстановление Карабаха, стратегическое значение Нахчывана, модернизация Баку и развитие транспортных коридоров придают градостроительной политике Азербайджана не только национальное, но и геостратегическое значение.

    İlyas Demirçi: WUF13-ün Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın qlobal miqyasda şəhərsalma təcrübəsinin sübutudur
    Ilyas Demirci: WUF13 in Baku proves Azerbaijan's global urban planning experience
