    Происшествия
    • 16 марта, 2026
    • 17:05
    В Азербайджане задержаны четверо организаторов онлайн-казино

    В Азербайджане в ходе операции правоохранительных органов против незаконных онлайн-казино задержаны четыре человека.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    По данным ведомства, киберполиция задержала Полада Абдуллаева, Сянана Гаджизаде, Тогрула Кязымова и Джафара Баялиева, подозреваемых в организации онлайн-казино.

    Следствие установило, что они сотрудничали с незаконными игорными сайтами, управляемыми из-за рубежа, создавали виртуальные кассы и через страницы в соцсетях Milan, Sevinc, Rahat и Texas 777 привлекали пользователей к азартным играм.

    При обысках у задержанных изъяты банковские карты и мобильные номера, использовавшиеся в незаконной деятельности. По факту возбуждено уголовное дело, решением суда они арестованы.

    МВД призвало граждан не участвовать в нелицензированных онлайн-казино и не доверять обещаниям "легкого заработка" в интернете, поскольку такие платформы часто используются для кибермошенничества, а о подозрительных аккаунтах и платформах сообщать в органы полиции.

    Onlayn kazino oyunları təşkil etməkdə şübhəli bilinən 4 nəfər tutulub
