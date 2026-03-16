В Азербайджане задержаны четверо организаторов онлайн-казино
- 16 марта, 2026
- 17:05
В Азербайджане в ходе операции правоохранительных органов против незаконных онлайн-казино задержаны четыре человека.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
По данным ведомства, киберполиция задержала Полада Абдуллаева, Сянана Гаджизаде, Тогрула Кязымова и Джафара Баялиева, подозреваемых в организации онлайн-казино.
Следствие установило, что они сотрудничали с незаконными игорными сайтами, управляемыми из-за рубежа, создавали виртуальные кассы и через страницы в соцсетях Milan, Sevinc, Rahat и Texas 777 привлекали пользователей к азартным играм.
При обысках у задержанных изъяты банковские карты и мобильные номера, использовавшиеся в незаконной деятельности. По факту возбуждено уголовное дело, решением суда они арестованы.
МВД призвало граждан не участвовать в нелицензированных онлайн-казино и не доверять обещаниям "легкого заработка" в интернете, поскольку такие платформы часто используются для кибермошенничества, а о подозрительных аккаунтах и платформах сообщать в органы полиции.