Завтра в Азербайджане ожидается до 17° тепла
- 05 марта, 2026
- 12:49
В Азербайджане 6 марта ожидается до 17° тепла.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 10-15° тепла. Атмосферное давление снизится с 763 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 45-50%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 12-17° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.