    Нацфорум НПО: Иран совершил большую ошибку, напав на Азербайджан

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 16:39
    Нацфорум НПО: Иран совершил большую ошибку, напав на Азербайджан

    Иран совершил большую ошибку, напав на Азербайджан, который всегда придерживался принципов добрососедства, был другом в трудные времена и никогда не позволял использовать свою территорию против соседних стран.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Национального форума НПО Азербайджана.

    Отмечено, что удары беспилотников по Нахчывану со стороны иранских вооруженных сил являются примером неблагодарности, предательства и лицемерия по отношению к Азербайджану и представляют собой террористический акт:

    "Нанесение ударов по аэропорту и средней школе в Нахчыване показывает, что целью является причинение ущерба гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. В результате пострадали 4 мирных жителя, повреждены здания аэропорта и средней школы", - говорится в заявлении.

    Нацфорум НПО отмечает, что ответственность за инцидент полностью лежит на Иране.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

    Milli QHT Forumu: İran Azərbaycana hücum etməklə böyük səhvə yol verib
    Azerbaijan NGO Forum: Iran made a grave mistake attacking Azerbaijan
