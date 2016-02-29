​Завтра в Азербайджане ожидается до 17 градусов тепла

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в отдельных частях столицы и полуострова возможен слабый туман. Умеренный северный ветер во вторую половину дня перейдет на южный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 5-8, днем 9-14 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 10-12 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман и моросящий дождь. В отдельных частях Большого Кавказа ожидаются осадки.

Скорость преобладающего в дневные часы восточного ветра местами возрастет.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 9-14 градусов тепла.