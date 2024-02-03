Завтра в Азербайджане ожидается до 15 градусов тепла

4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром в некоторых частях полуострова местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который во второй половине дня сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 1-4°, днем - 7-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки в виде снега. Временами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 10-15° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

Ночью в некоторых горных районах возможен гололед.