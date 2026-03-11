Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Завтра в Азербайджане ожидается до 13° тепла

    Экология
    • 11 марта, 2026
    • 12:24
    Завтра в Азербайджане ожидается до 13° тепла

    В Баку и на Абшеронском полуострове 12 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-5, днем - 7-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 775 до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 55-60%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в отдельных местах есть вероятность небольших осадков, не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-7, днем - 8-13° тепла, в горах ночью 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

    Прогноз погоды Азербайджан
    Последние новости

    13:22

    Ерлан Аккенженов: Казахстан в 2026г планирует экспорт нефти по БТД от 1,5 до 2,2 млн тонн

    Энергетика
    13:13

    Самеддин Асадов: Азербайджан ведет переговоры с Amazon, Google и Microsoft о создании центра ИИ

    АПК
    13:10

    Власти Бахрейна перебазировали часть самолетов из столичного аэропорта

    Другие страны
    13:04

    Попшой: Молдова изучает возможности присоединения к проекту Black Sea Energy

    Энергетика
    13:00

    Глава Бундестага Германии прибыла в Киев с первым визитом

    В регионе
    12:56

    В Ходжавенде пройдет ярмарка труда

    Общество
    12:53
    Фото

    Прибывшим в Ходжавендский и Ходжалинский районы жителям вручены ключи от жилья - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    12:52

    В Испании из-за пожара в жилом доме трое погибли, четверо ранены

    Другие страны
    12:51

    Австралия закрыла посольства на Ближнем Востоке из-за угрозы усиления конфликта

    Другие страны
