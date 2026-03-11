Завтра в Азербайджане ожидается до 13° тепла
Экология
- 11 марта, 2026
- 12:24
В Баку и на Абшеронском полуострове 12 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 3-5, днем - 7-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 775 до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 55-60%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в отдельных местах есть вероятность небольших осадков, не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 3-7, днем - 8-13° тепла, в горах ночью 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
