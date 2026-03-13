Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Япония намерена участвовать в проекте США "Золотой купол"

    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 07:56
    Япония намерена участвовать в проекте США Золотой купол

    Правительство Японии начало подготовку общественного мнения к объявлению об участии Японии в инициативе "Золотой купол" - проекте противоракетной обороны нового поколения, продвигаемом США для повышения возможностей противодействия гиперзвуковой ударной мощи России и Китая.

    Как передает Report, об этом пишет газета Yomiuri.

    Заявление должно последовать на запланированной на 19 марта в Вашингтоне встрече японского премьера Санаэ Такаити с американским президентом Дональдом Трампом, сообщили изданию несколько правительственных чиновников.

    Ожидается, что на встрече будет обсуждаться проект, к которому администрация Трампа планирует приступить к 2029 году. Инициатива направлена на развертывание перехватчиков в космосе для защиты материковой части США от ракетных атак. Цель состоит в совместной разработке ракет-перехватчиков и создании спутниковой сети. Предполагается, что они смогут перехватывать большегрузные транспортные средства и беспилотные летательные аппараты, разработанные Китаем и Россией, которые летают со скоростью более чем в пять раз превышающей скорость звука.

    К концу марта 2028 года планируется создать спутниковую группировку для сбора информации, обнаружения и отслеживания движущихся целей. Их запуск будет осуществляться поэтапно, начиная с апреля 2026 года.

    Также сообщается, что Токио и Пентагон совместно разрабатывают новый тип ракеты - "планирующую ракету-перехватчик" - для перехвата большегрузных автомобилей. Ожидается, что на встрече стороны подтвердят намерения.

