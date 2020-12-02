Завтра в Азербайджане ожидается без осадков

Атмосферное давление выше нормы 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%

Обнародован прогноз погоды на 3 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, изморось.

Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7, днем 10-12 градусов тепла, в Баку ночью – 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

3 декабря в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых восточных районах возможны осадки. На отдельных территориях возможен туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

По медико-метеорологическому прогнозу, 3 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.