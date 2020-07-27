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Завтра в Азербайджане ожидается до 41 градуса тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 41 градуса тепла Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным
Экология
27 июля 2020 г. 15:03
Завтра в Азербайджане ожидается до 41 градуса тепла
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28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер, днем сменится северо-восточным.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-25, днем 32-36 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем – 30-35 процентов.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-восточным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26 градусов тепла, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди, местами ливни, град. Западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 21-26, днем – 34-41 градус тепла, в горах ночью – 14-19, днем 22-27 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 28 июля на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Ecologists predict 41 degrees of heat tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah 41 dərəcə isti olacaq

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