Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Азербайджане ожидается 41 градус тепла. Как сообщили Report в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 18 августа в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, к вечеру ожидается увеличение облачности. Ветер южный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-27, днем - 32-37 градусов тепла, в Баку ночью - 24-26, днем - 32-37 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 34-39, местами 41 градус тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 28-33 градуса тепла.