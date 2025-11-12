Завтра в Азербайджане ожидается 21° тепла

авиакатастрофа
    Экология
    Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 21°.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная, временами пасмурная погода, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем ​​- 16-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 80-85% ночью и 70-75% днем.

    В регионах Азербайджана погода также ожидается в основном без осадков, местами будет туман. Подует западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем ​​17-21° тепла, в горах ночью 3-7°, днем ​​- 10-15° тепла.

    Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

