Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Завтра в Азербайджане ожидается 21 градус тепла

    Экология
    • 20 ноября, 2025
    • 12:42
    Завтра в Азербайджане ожидается 21 градус тепла

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать юго-западный ветер.

    Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

    Температура воздуха составит ночью 10-14, днем ​​– 17-21 градус тепла. Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба выше нормы, относительная влажность воздуха ночью – 80-85%, днем ​​– 65-70%.

    В регионах Азербайджана в основном без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха составит ночью 5-10, днем ​​17-21, в горах ночью 1-6, днем ​​12-17 градусов тепла.

    погода прогноз погоды Азербайджан Баку Абшерон
    Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    13:01

    Магдалена Гроно: ЕС поддерживает Баку и Еревану на пути к полномасштабному миру

    В регионе
    12:59

    Выплата пенсий по республике завершится завтра

    Социальная защита
    12:57

    От Солнца оторвался гигантский протуберанец

    Это интересно
    12:50

    Астрофизики Азербайджана объявили, когда наступят весна, лето, осень и зима в 2026 году

    Наука и образование
    12:42

    Завтра в Азербайджане ожидается 21 градус тепла

    Экология
    12:37

    Кая Каллас: Брюссель не знает деталей нового плана США по Украине

    Другие страны
    12:36

    ЦБА: Разрабатываются новые нормативные требования по борьбе с цифровым мошенничеством

    Финансы
    12:36

    Сенат одобрил бюджет Казахстана на 2026-2028 годы

    В регионе
    12:34
    Видео

    В Индонезии эвакуировали 170 альпинистов с подножия вулкана Семеру

    Другие страны
    Лента новостей