Завтра в Азербайджане ожидается 21 градус тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать юго-западный ветер.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 10-14, днем ​​– 17-21 градус тепла. Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба выше нормы, относительная влажность воздуха ночью – 80-85%, днем ​​– 65-70%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10, днем ​​17-21, в горах ночью 1-6, днем ​​12-17 градусов тепла.