Завтра в Азербайджане ожидается 21 градус тепла
Экология
- 20 ноября, 2025
- 12:42
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать юго-западный ветер.
Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 10-14, днем – 17-21 градус тепла. Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба выше нормы, относительная влажность воздуха ночью – 80-85%, днем – 65-70%.
В регионах Азербайджана в основном без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 5-10, днем 17-21, в горах ночью 1-6, днем 12-17 градусов тепла.
