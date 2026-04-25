Завтра в Азербайджане ожидается до 24 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман, северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 15-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 768 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако днем в горных районах возможны кратковременные осадки, грозы, град. В отдельных местах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.