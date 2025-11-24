Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Экология
    • 24 ноября, 2025
    • 12:29
    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    25 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 10-13, днем - 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 65-75%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков, временами не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 17-21, в горах ночью 3-8, днем - 13-18 градусов тепла.

