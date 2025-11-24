Завтра в Азербайджане осадков не ожидается
Экология
- 24 ноября, 2025
- 12:29
25 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 10-13, днем - 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 65-75%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, временами не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 17-21, в горах ночью 3-8, днем - 13-18 градусов тепла.
