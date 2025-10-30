Завтра в Азербайджане осадков не ожидается
Экология
- 30 октября, 2025
- 12:34
31 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-14, днем - 18-22 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 770 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 50-55%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах временами возможен туман. Будет преобладать западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 18-22, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.
