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Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

Завтра в Азербайджане осадков не ожидается В Баку и на Абшеронском полуострове 23 января ожидается переменная облачность, без осадков.
Экология
22 января 2022 г. 12:07
Завтра в Азербайджане осадков не ожидается
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В Баку и на Абшеронском полуострове 23 января ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается слабый туман.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем - 7-9° тепла. В Баку ночью будет 1-3°, днем - 7-9° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана пройдет без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6° мороза, днем - 7-11° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, в высокогорье ночью 15-20° мороза, днем - 0-5° мороза.

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Версия на английском языке No precipitation forecasted in Azerbaijan tomorrow
Версия на азербайджанском языке Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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