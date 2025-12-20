Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 20 декабря, 2025
    • 12:58
    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером местами возможны дожди, северо-западный ветер сменится юго-восточным.

    Температура воздуха составит ночью 3-6, днем ​​- 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 770 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

    В регионах Азербайджана завтра ожидается преимущественно сухая погода, местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем ​​- 9-12 градусов тепла, ночью в горах - 3-8 градусов мороза, днем ​​- от 3-8 градусов тепла.

