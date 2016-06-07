​Завтра в Азербайджане немного похолодает

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами возможны осадки и грозы, днем в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ожидается местами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью 8 июня температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-21, днем 22-26 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 23-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, местами дожди. Возможны ливень и град. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 13-17 градусов тепла.