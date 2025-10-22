Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди

    Экология
    • 22 октября, 2025
    • 12:56
    Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди

    23 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Утром в некоторых пригородных территориях возможен моросящий дождь. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 13-16, днем - 19-22 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 60-70%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 10-14, днем - 19-23, в горах ночью 3-8, днем - 10-15 градусов тепла.

    прогноз погоды дожди и грозы служба гидрометеорологии
