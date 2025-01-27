Завтра в Азербайджане будет преимущественно без осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем в некоторых частях полуострова возможен небольшой моросящий дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем ​​- 7-11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем - ​​7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорье - 10-14° мороза, днем ​​- от 3° мороза до 2° тепла.