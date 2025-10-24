Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Экология
    • 24 октября, 2025
    • 12:56
    Завтра в Азербайджане будет пасмурно и туманно

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром и вечером местами возможен небольшой моросящий дождь.

    Утром местами возможен слабый туман, подует северо-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 14-16°, днем ​​– 19-23° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 мм рт. ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85%, днем ​​– 60-65%.

    В регионах Азербайджана погода ожидается также преимущественно без осадков, однако днем ​​в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В некоторых местах возможен туман. Будет дуть западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем - ​​20-25° тепла, в горах ночью 3-7°, днем - ​​11-16° тепла.

