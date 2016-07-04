Завтра в Азербайджане ожидается до 38 градусов тепла

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном бюро гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в столице и на полуострове будет преобладать северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 30-32 градуса тепла.

5 июля утром и вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и дожди. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, в горных территориях возможен град. Будет преобладать западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем - 33-38 градусов тепла, в горах ночью - 12-17, днем - 20-25 градусов тепла.