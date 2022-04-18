Завтра в Азербайджане будет до 27° тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 19 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 10-12°, днем - 15-19° тепла. В Баку ночью будет 10-12°, днем - 17-19° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.
В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер местами усилится.
Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью - 0-5°, днем - 11-16° тепла.