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Завтра в Азербайджане будет до 27° тепла

Завтра в Азербайджане будет до 27° тепла В Баку и на Абшеронском полуострове 19 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
18 апреля 2022 г. 12:55
Завтра в Азербайджане будет до 27° тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 19 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-12°, днем - 15-19° тепла. В Баку ночью будет 10-12°, днем - 17-19° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью - 0-5°, днем - 11-16° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature in Azerbaijan to reach 27C tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 27 dərəcəyədək artacaq

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