​Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 21 градуса тепла

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 2 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра ночью и утром местами возможен туман и моросящий дождь. Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 12-17 градусов тепла. В Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман и моросящий дождь.

Будет преобладать временами усиливающийся южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью 1-6, днем 11-16 градусов тепла.