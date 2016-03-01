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    ​Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 21 градуса тепла

    Обнародован прогноз погоды на 2 марта

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 2 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

    Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра ночью и утром местами возможен туман и моросящий дождь. Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 12-17 градусов тепла. В Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

    В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман и моросящий дождь.

    Будет преобладать временами усиливающийся южный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 6-11, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью 1-6, днем 11-16 градусов тепла. 

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