Завтра в Азербайджане будет до 17 градусов тепла

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 7 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами ожидается туман. Будет преобладать южный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-6 градусов тепла, днем плюс 10-15, в Баку ночью ожидается 4-6, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-8 градусов выше нуля, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.