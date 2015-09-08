​Завтра в Азербайджане ожидается 37 градусов тепла

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ 9 сентября в Баку ожидается 35 градусов тепла.

Об этом Report сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами возможен туман. Преобладающий юго-восточный ветер вечером смениться на слабый северный.

Ночью температура воздуха составит 20-24, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается - 22-24, днем - 33-35 градусов тепла.

9 сентября в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются, днем местами прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер, который в дневные часы перейдет во временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 32-37 градусов тепла, в горах ночью -10-15, днем - 26-31 градус тепла.

Что же касается медико-метеорологического прогноза, завтра в дневные часы на Абшеронском полуострове будут наблюдаться дискомфортные погодные условия, вызванные высокой температурой. Преобладание влажности в некоторые часы также неблагоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей. Прогнозируемый 10 и 11 сентября слабый северный ветер является благоприятным фактором.