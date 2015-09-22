​Завтра в Азербайджане ожидается 33 градуса тепла

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку ожидается 30 градусов тепла. Об этом Report сообщили из Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

23 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-22, днем 26-31 градус тепла, в Баку ночью ожидается 19-21, днем 28-30 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки, в основном, не ожидаются. Утром местами возможен туман. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 28-33 градуса тепла. В горах ночью ожидается 10-15, днем 23-28 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые в ближайшие 3-4 дня на Абшеронском полуострове стабильные погодные условия и нормальные суточные метеорологические факторы, в основном, благоприятны для метеочувствительных людей.