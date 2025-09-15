Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    Экология
    • 15 сентября, 2025
    • 13:06
    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    16 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером местами возможны кратковременные осадки.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Будет преобладать северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 16-19, днем - ​​20-24 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 769 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - ​​55-60%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем ​​местами ожидаются осадки и грозы. В горных и предгорных районах возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 15-18, днем - 19-24, в горах ночью 2-7, днем - 7-12 градусов тепла. 

    прогноз погоды Азербайджан осадки грозы
    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

