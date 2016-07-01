​Завтра температура воздуха в Азербайджане понизится

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ 2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ближе к вечеру местами на полуострове возможны кратковременные дожди.

Будет преобладать северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем - 28-32 градуса тепла, в Баку ночью будет 23-24, днем - 29-31 градус тепла.

В районах Азербайджана местами возможны грозы и осадки, не исключены ливни и град.

Скорость преобладающего западного ветра местами возрастет. Ночью ожидается 19-24, днем - 31-36 градусов тепла, в горах ночью - 13-18, днем - 20-25 градусов тепла.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, 2-3 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром скорость северо-западного ветра усилится. По сравнению с предыдущим днем, температура воздуха снизится на 3-5 градусов. Хотя ожидающийся 2-3 июля на Абшеронском полуострове сильный северный ветер вызовет у метеочувствительных людей чувство дискомфорта, постепенное снижение температуры положительно скажется на их самочувствии. До 5 июля в районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, местами возможны грозы и осадки. Прогнозируются ливни. По сравнению с предыдущим днем температура воздуха снизится на 4-7 градусов. Уровень воды в реках повысится.