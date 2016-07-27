Температура воздуха в Азербайджане понизится, прогнозируются дожди

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 28 июля в столице и некоторых местах полуострова временами прогнозируются дожди, вероятны грозы. Будет преобладать северо-западный ветер, который усилится днем.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-24°, днем 25-30°, в Баку ночью 22-24°, днем 27-29° тепла.

В районах Азербайджана в некоторых местах вероятны грозы, временами дожди, местами интенсивного характера. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 26-31°, в горах ночью 10-14°, днем 17-22° тепла.

Атмосферное давление - 757 мм.рт.ст. Относительная влажность составит 75-85%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 21-22°, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 22-23°, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 24-25°.