Завтра температура воздуха в Азербайджане снизится на 4 градуса

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в столице и на полуострове ночью и утром местами вероятны дожди. Прогнозируется усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-18, днем 20-24 градуса тепла, в Баку ночью 16-18, днем 22-24 градуса тепла.

25 мая в районах Азербайджана пройдут грозы, временами дожди, ночью и утром интенсивного характера. Вечером в большинстве районов ожидается ясная погода. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 25 мая временами усиливающийся северный ветер на Абшеронском полуострове вызовет дискомфорт для метеочувствительных людей, однако 26-27 мая слабые и умеренные колебания метеорологических факторов будут благоприятными для метеочувствительных людей.