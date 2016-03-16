Завтра температура воздуха в Азербайджане повысится на 5 градусов

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в первой половине дня в некоторых местах полуострова будет моросить. Ветер юго-западный, умеренный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем 8-13 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 10-12 градусов тепла.

17 марта в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами мокрый снег, в горных и предгорных районах возможен снег. Утром, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Местами возможен туман.

Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.