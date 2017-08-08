Завтра температура воздуха в Азербайджане повысится до 43 градусов

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 9 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Слабый юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным ветром.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 25-28, днем - 37-42 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 26-28, днем - 39-41 градус тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем - 35-45%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 28-29, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 29-30, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 30-31 градус тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Будет преобладать вечером местами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 22-27, днем - 38-43 градуса тепла, в горах ночью ожидается 16-21, днем - 29-34 градуса тепла.