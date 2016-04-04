Завтра температура воздуха в Азербайджане повысится до 18 градусов

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ 5 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, вечером местами на полуострове возможны кратковременные дожди.

Будет преобладать южный ветер

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 13-15 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 13-18 градусов тепла, в горах 3-8 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.