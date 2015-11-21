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    Завтра температура воздуха в Азербайджане повысится до 18 градусов тепла

    В Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

    Об этом Report сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

    Согласно информации, 22 ноября утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

    Ночью на Абшеронском полуострове прогнозируется 7-9, днем 14-17 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 14-16 градусов тепла.

    В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от -2 до +3, днем 9-14 градусов тепла.

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