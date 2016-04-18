Температура воздуха в Азербайджане повысится

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 19 апреля в столице и на полуострове к вечеру будет пасмурно, в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 10-13, днем 18-23 градуса тепла, в Баку ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером в некоторых горных и предгорных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром местами возможен туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла.